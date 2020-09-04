Россиянка Александрова проиграла Макнелли во втором круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Кэтрин Макнелли во втором круге US Open.
Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу спортсменки из США.
Россиянка выполнила четыре эйса при шести двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из шести.
У ее соперницы - семь подач на вылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейка из двух.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг