Россиянка Александрова проиграла Макнелли во втором круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Кэтрин Макнелли во втором круге US Open.

Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу спортсменки из США.

Россиянка выполнила четыре эйса при шести двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из шести.

У ее соперницы - семь подач на вылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейка из двух.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг