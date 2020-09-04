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04 сентября 22:05
автор: Юрий Нечаев

Осака и Кербер продолжают борьбу на US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису.

На US Open состоялись очередные матчи второго и третьего круга.

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла украинку Марту Костюк 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Анетт Контавейт (Эстония).

Ангелик Кербер из Германии оказалась сильнее американки Энн Ли 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд

2-й круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 7:5.

3-й круг
Ангелик Кербер (Германия) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:4
Наоми Осака (Япония) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2
Дженнифер Брэди (США) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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