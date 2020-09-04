Осака и Кербер продолжают борьбу на US Open

На US Open состоялись очередные матчи второго и третьего круга.

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла украинку Марту Костюк 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Анетт Контавейт (Эстония).

Ангелик Кербер из Германии оказалась сильнее американки Энн Ли 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 7:5.