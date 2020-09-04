Осака и Кербер продолжают борьбу на US Open

На US Open состоялись очередные матчи второго и третьего круга.
Японская теннисистка Наоми Осака обыграла украинку Марту Костюк 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Анетт Контавейт (Эстония).
Ангелик Кербер из Германии оказалась сильнее американки Энн Ли 6:3, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 7:5.