Гоффен обыграл Краиновича и вышел в 1/8 финала US Open

В Нью-Йорке завершились очередные матчи Открытого чемпионата США.
Бельгиец Давид Гоффен, занимающий 10-е место в рейтинге АТР, переиграл серба Филипа Краиновича 6:1, 7:6 (7:5), 6:4.
В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Тейлор Фритц (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Филип Краинович (Сербия) — 6:1, 7:6 (7:5), 6:4
Алехандро Давидович (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2, 6:1.