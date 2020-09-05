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05 сентября 01:13
автор: Юрий Нечаев

Карреньо-Буста пробился в 1/8 финала US Open, Кукушкин покидает турнир

Испанец занимает 27-е место в рейтинге АТР.

На US Open состоялись очередные матчи третьего круга.

Пабло Карреньо-Буста одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом со счетом 6:4, 6:3, 6:2. В 1/8 финала испанец сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Завершил свое выступление на турнире Михаил Кукушкин. Представитель Казахстана уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:3, 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:5, 6:4, 6:1.

источник: «Советский спорт»
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Карреньо-Буста пробился в 1/8 финала US Open, Кукушкин покидает турнир
Испанец занимает 27-е место в рейтинге АТР.
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