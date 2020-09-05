Карреньо-Буста пробился в 1/8 финала US Open, Кукушкин покидает турнир

На US Open состоялись очередные матчи третьего круга.

Пабло Карреньо-Буста одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом со счетом 6:4, 6:3, 6:2. В 1/8 финала испанец сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Завершил свое выступление на турнире Михаил Кукушкин. Представитель Казахстана уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:3, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:5, 6:4, 6:1.