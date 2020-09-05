Чорич обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал US Open

Борна Чорич из Хорватии одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 4 часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4).

За все время игры хорватский спортсмен оформил четыре эйса, допустил двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. В активе Циципаса – 16 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Таким образом, Чорич вышел в следующую стадию соревнований, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.