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05 сентября 09:01
автор: Артур Гичунцев

Чорич обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал US Open

Турнир проходит в Нью-Йорке.

Борна Чорич из Хорватии одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 4 часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4).

За все время игры хорватский спортсмен оформил четыре эйса, допустил двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. В активе Циципаса – 16 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Таким образом, Чорич вышел в следующую стадию соревнований, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

источник: «Советский спорт»
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