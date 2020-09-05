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05 сентября 20:01
автор: Владислав Корегин

Рублев обыграл в трех сетах итальянца Карузо и вышел в четвертый круг US Open

Матч продолжался 1 час 26 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, одержав победу над итальянцем Сальваторе Карузо – 6:0, 6:4, 6:4.

Рублев, сеянный на турнира под десятым номером, сделал 17 эйсов, совершил три двойных ошибки и реализовал восемь из 13 брейк-пойнтов. У его соперника три подачи навылет, две двойных и один реализованный брейк из двух.

В четвертом круге Андрей сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 30).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Андрей Рублев (Россия, 10) – Сальваторе Карузо (Италия) – 6:0, 6:4, 6:0.

источник: «Советский спорт»
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