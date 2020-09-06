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06 сентября 12:07
автор: Юрий Нечаев

Маттео Берреттини: Рублев прогрессирует с каждым днем

В Нью-Йорке продолжается US Open.

Итальянец Маттео Берреттини, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, поделился ожиданиями от предстоящего матча с Андреем Рублевым (14) в четвертом круге Открытого чемпионата США.

«Это будет реванш, мы даже встретимся на той же стадии. Мы оба добились значительного прогресса. Андрей начал год как сумасшедший, выиграл два турнира подряд. Он прогрессирует с каждым днем.

Андрей хорошо подает, у него отличные форхенд и бэкхенд, он хорошо двигается. Он умеет играть на любом покрытии. Игра будет непростая, ведь мы очень хорошо знаем друг друга», — цитирует Берреттини Tennis Head.

Напомним, на прошлом US Open итальянец обыграл россиянина в трех сетах. Всего теннисисты провели между собой пять встреч, в которых Рублев одержал две победы и потерпел три поражения.

Матч 1/8 финала US Open Берреттини - Рублев состоится 7 сентября.

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