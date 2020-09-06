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06 сентября 12:22
автор: Юрий Нечаев

Фрэнсис Тиафо: Медведев показывает лучший теннис в жизни. Он силен и уверен в себе

В Нью-Йорке продолжается US Open.

Американец Фрэнсис Тиафо, занимающий 82-е место в рейтинге АТР, поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым (пятое место) в четвертом круге Открытого чемпионата США.

«Мне нужно играть надежно и с умом. Нельзя совершать много вынужденных ошибок. Сейчас Медведев силен и уверен в себе. Показывает лучший теннис в его жизни. Но, мне кажется, что с моей нынешней игрой у меня есть шансы против кого угодно», — цитирует Тиафо пресс-служба турнира.

Матч состоится 7 сентября и начнется в 18:00 мск.

Ранее теннисисты встречались между собой три раза. Медведев одержал две победы и потерпел одно поражение.

источник: US Open
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