ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 01:00
автор: Виктор Шарафудинов

93-ракетка мира Роджерс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Квитову

Матч продлился 2 часа и 43 минуты.

В четвертом круге Открытого чемпионата США американка Шелби Роджерс одержала победу над чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Итоговый счет 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6).

Роджерс сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

12-я ракетка мира Квитова восемь раз подала на вылет, сделала семь двойных ошибок и взяла четыре гейма на подаче соперницы при 14 возможностях.

27-летняя Роджерс в прошлом лишь однажды выходила в четвертьфинал турниров «Большого шлема» – в 2016 году на Открытом чемпионате Франции. Тогда Шелби уступила будущей победительнице «Ролан Гаррос» испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

В четвертьфинале Роджерс сыграет с победительницей матча, в котором встретятся японка Наоми Осака и эстонка Анетт Контавейт. Эта встреча состоится сегодня ночью.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг

Шелби Роджерс (США) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
10 фишек, которые помогут сбить цену на автомобильБританский стайер побил мировой рекорд по часовому бегуЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублейХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотровИзгнанная невеста Сидакова укрылась у миллиардера из прошлого
93-ракетка мира Роджерс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Квитову
Матч продлился 2 часа и 43 минуты.
07.09.2020 01:00
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Джокович потеряет все рейтинговые очки и призовые за выступление на US Open
Трехкратного победителя турнира дисквалифицировали за попаданием мячом в женщину-лайнсмена.
07.09.2020 00:55
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мяча в арбитра
Впервые с 2014 года на Открытом чемпионате США по теннису будет новый победитель мужского турнира в одиночном разряде.
06.09.2020 23:53
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Путинцева одержала победу над Мартич и впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Далее теннисистке из Казахстана предстоит встреча с американкой Дженнифер Брэди.
06.09.2020 22:24
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Зверев обыграл Давидовича-Фокину и вышел в четвертьфинал US Open
Матч четвертого круга продлился лишь 1 час и 35 минут.
06.09.2020 22:06
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Кербер уступила Брэди и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Матч продолжался 1 час 24 минуты.
06.09.2020 19:50
Теннис
автор: Владислав Корегин
Фрэнсис Тиафо: Медведев показывает лучший теннис в жизни. Он силен и уверен в себе
В Нью-Йорке продолжается US Open.
06.09.2020 12:22
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Маттео Берреттини: Рублев прогрессирует с каждым днем
В Нью-Йорке продолжается US Open.
06.09.2020 12:07
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Тим одолел Чилича и вышел в четвертый круг US Open
Турнир проходит в Нью-Йорке.
06.09.2020 07:43
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Уильямс обыграла Стивенс и вышла в четвертый раунд US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение соотечественнице Слоан Стивенс в третьем круге Открытого чемпионата США
06.09.2020 01:15
Теннис
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика