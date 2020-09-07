93-ракетка мира Роджерс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Квитову

В четвертом круге Открытого чемпионата США американка Шелби Роджерс одержала победу над чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Итоговый счет 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6).

Роджерс сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

12-я ракетка мира Квитова восемь раз подала на вылет, сделала семь двойных ошибок и взяла четыре гейма на подаче соперницы при 14 возможностях.

27-летняя Роджерс в прошлом лишь однажды выходила в четвертьфинал турниров «Большого шлема» – в 2016 году на Открытом чемпионате Франции. Тогда Шелби уступила будущей победительнице «Ролан Гаррос» испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

В четвертьфинале Роджерс сыграет с победительницей матча, в котором встретятся японка Наоми Осака и эстонка Анетт Контавейт. Эта встреча состоится сегодня ночью.