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07 сентября 06:37
автор: Юрий Нечаев

Шаповалов и Чорич вышли в четвертьфинал US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису.

На US Open завершились очередные матчи четвертого круга.

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, в четырех сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником 17-й ракетки мира станет испанец Пабло Карреньо-Буста, вышедший в 1/4 финала турнира после дисквалификации Новака Джоковича.

Борна Чорич в трех сетах взял верх над австралийцем Джорданом Томпсоном 7:5, 6:1, 6:3. На следующей стадии хорват сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг

Денис Шаповалов (Канада) — Давид Гоффен (Бельгия, 7) — 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3
Борна Чорич (Хорватия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 6:1, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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