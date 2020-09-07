Шаповалов и Чорич вышли в четвертьфинал US Open

На US Open завершились очередные матчи четвертого круга.

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, в четырех сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником 17-й ракетки мира станет испанец Пабло Карреньо-Буста, вышедший в 1/4 финала турнира после дисквалификации Новака Джоковича.

Борна Чорич в трех сетах взял верх над австралийцем Джорданом Томпсоном 7:5, 6:1, 6:3. На следующей стадии хорват сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

4-й круг

Денис Шаповалов (Канада) — Давид Гоффен (Бельгия, 7) — 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3

Борна Чорич (Хорватия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 6:1, 6:3.