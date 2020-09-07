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07 сентября 10:04
автор: Юрий Нечаев

Зверев - о дисквалификации Джоковича: Новаку очень не повезло

В Нью-Йорке продолжается US Open.

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича.

«Это невезение. Он ударил по мячу и попал в судью на линии. Да, существуют правила, но Новаку очень не повезло. Если бы мяч приземлился в другом месте на несколько дюймов, все было бы в порядке.

Теперь становится действительно интересно. У нас будет новый чемпион турнира «Большого шлема». Думаю, им станет кто-то из молодых парней, если считать Доминика Тима молодым. Очевидно, у него тоже есть шанс на победу», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.

Напомним, инцидент произошел в матче четвертого круга US Open между Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бусты.

В концовке первого сета Новак не глядя отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

Впервые с 2014 года на US Open будет новый победитель в мужском одиночном разряде.

В нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

источник: US Open
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