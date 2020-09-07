Зверев - о дисквалификации Джоковича: Новаку очень не повезло

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича.

«Это невезение. Он ударил по мячу и попал в судью на линии. Да, существуют правила, но Новаку очень не повезло. Если бы мяч приземлился в другом месте на несколько дюймов, все было бы в порядке.

Теперь становится действительно интересно. У нас будет новый чемпион турнира «Большого шлема». Думаю, им станет кто-то из молодых парней, если считать Доминика Тима молодым. Очевидно, у него тоже есть шанс на победу», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.

Напомним, инцидент произошел в матче четвертого круга US Open между Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бусты.

В концовке первого сета Новак не глядя отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.