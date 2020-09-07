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Главный судья US Open: Факт остается фактом: Джокович попал в арбитра
07 сентября 12:46
автор: Юрий Нечаев

Главный судья US Open: Факт остается фактом: Джокович попал в арбитра

Серб покидает турнир.

Главный судья US Open Серен Фримель прокомментировал инцидент с участием Новака Джоковича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.

В концовке первого сета встречи против Пабло Карреньо-Бусты серб, не глядя, отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

«Его точка зрения заключалась в том, что он сделал это ненамеренно. Он сказал: «Да, я был зол. Я ударил по мячу. Попал в линейного судью. Но это не было моим намерением, я сделал это не специально». Мы все согласны с тем, что он сделал это не специально, но факт остается фактом: он попал в судью, и судья на линии явно пострадала», — цитирует Фримеля Associated Press.

После дисквалификации Джоковича в нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

источник: Associated Press
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