Тарпищев - о дисквалификации Джоковича: Это огромная и несусветная глупость

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что судьи US Open несправедливо обошлись с Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что судьи начудили. С Джоковичем абсолютно несправедливо обошлись. Это был не удар, это чисто обычное дело, когда мяч в руках и ты переходишь на другую сторону — ты кидаешь мяч назад или болбою. Поэтому то, что произошло вчера, это чистая случайность.

Абсолютно несправедливо обошлись с Джоковичем. Зная Новака, это простая случайность, из-за которой он пострадал. Это огромная и несусветная глупость», — цитирует Тарпищева Sport24.ru.

Напомним, в концовке первого сета встречи против Пабло Карреньо-Бусты в четвертом круге турнира, серб, не глядя, отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

После наказания Джоковича в нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.