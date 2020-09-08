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08 сентября 07:04
автор: Артур Гичунцев

Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале US Open

Турнир проходит в Нью-Йорке.

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0, а ее продолжительность составила 1 час 37 минут.

Таким образом, 24-летний москвич вышел в ¼ финала, где ему предстоит матч с соотечественником Андреем Рублевым. Последний ранее одолел итальянца Маттео Берреттини – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Добавим, что на этой стадии соревнований также пройдут следующие матчи: Борна Чорич – Александр Зверев, Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов, Алекс де Минор – Доминик Тим.

источник: «Советский спорт»
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