Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале US Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0, а ее продолжительность составила 1 час 37 минут.

Таким образом, 24-летний москвич вышел в ¼ финала, где ему предстоит матч с соотечественником Андреем Рублевым. Последний ранее одолел итальянца Маттео Берреттини – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Добавим, что на этой стадии соревнований также пройдут следующие матчи: Борна Чорич – Александр Зверев, Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов, Алекс де Минор – Доминик Тим.