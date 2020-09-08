Барти снялась с «Ролан Гаррос»

Австралийка Эшли Барти отказалась от выступления в Открытом чемпионате Франции.

«Решение далось мне непросто, но я сделала это по двум причинам. Во-первых, я не хочу рисковать своим здоровьем на фоне пандемии коронавируса.

Во-вторых, я не смогла подготовиться должным образом без своего тренера, который не смог приехать из-за закрытия границ», – написала первая ракетка мира в своем Instagram.

В 2019 году Барти выиграла Открытый чемпионат Франции, одолев в финале чешку Маркету Вондроушову – 6:1, 6:3.