Полуфинал US Open Медведев - Тим будет показан в прямом эфире на Первом канале

Первый канал в прямом эфире покажет полуфинал US Open между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом.

Матч состоится 12 сентября и начнется в 01:00 мск.

Напомним, в ¼ финала Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5), а Тим был сильнее австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 6:1, 6:0.

Спортсмены провели между собой три встречи. Австриец впереди 2-1. При этом Медведев одержал победу в последнем очном матче. В августе 2019 года на турнире в Монреале россиянин оказался сильнее со счетом 6:3, 6:1.