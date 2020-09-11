Звонарева и Зигемунд стали победительницами US Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд выиграли US Open в парном разряде.

В решающем матче российско-немецкий дуэт оказался сильнее американки Николь Меличар и китаянки Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Звонарева и Зигемунд выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. У их соперниц - по три подачи на вылет и двойных ошибки и один выигранный брейк при одной попытке.

Добавим, что Звонарева в паре выиграла третий турнир серии «Большого шлема». В 2006 году россиянка стала победительницей US Open вместе с Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open в паре со Светланой Кузнецовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал