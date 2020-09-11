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11 сентября 20:52
автор: Юрий Нечаев

Звонарева и Зигемунд стали победительницами US Open в парном разряде

Россиянка выиграла третий турнир серии «Большого шлема» в паре.

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд выиграли US Open в парном разряде.

В решающем матче российско-немецкий дуэт оказался сильнее американки Николь Меличар и китаянки Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Звонарева и Зигемунд выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. У их соперниц - по три подачи на вылет и двойных ошибки и один выигранный брейк при одной попытке.

Добавим, что Звонарева в паре выиграла третий турнир серии «Большого шлема». В 2006 году россиянка стала победительницей US Open вместе с Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open в паре со Светланой Кузнецовой.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай, 3) — 6:4, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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Звонарева и Зигемунд стали победительницами US Open в парном разряде
Россиянка выиграла третий турнир серии «Большого шлема» в паре.
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