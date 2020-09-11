Шамиль Тарпищев: Звонарева - молодец, настоящий спортсмен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил Веру Звонареву с победой на Открытом чемпионате США в парном разряде.

«Звонарева молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен. Если бы не травма, которая выбила ее на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю таких женщин, вернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени. Так что позвоню, поздравлю - она большая молодец», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, сегодня Звонарева и немка Лаура Зигемунд выиграли US Open в парном разряде. В решающем матче российско-немецкий дуэт оказался сильнее американки Николь Меличар и китаянки Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

Звонарева выиграла третий турнир серии «Большого шлема» в паре. В 2006 году россиянка стала победительницей US Open вместе с Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open в паре со Светланой Кузнецовой.