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12 сентября 00:32
автор: Юрий Нечаев

Звонарева - после победы на US Open: Это были особенные две недели

Россиянка выиграла турнир в парном разряде.

Российская теннисистка Вера Звонарева поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате США.

«Это были особенные две недели, потому что я долгое время не играла. Одна из самых важных вещей - это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжелые матчи.

Мне кажется, к третьему матчу мы действительно начали хорошо понимать друг друга, с этого момента все становилось только лучше и лучше», - цитирует россиянку пресс-служба турнира.

Напомним, сегодня Звонарева и немка Лаура Зигемунд выиграли US Open в парном разряде. В решающем матче российско-немецкий дуэт оказался сильнее американки Николь Меличар и китаянки Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

Звонарева выиграла третий турнир серии «Большого шлема» в паре. В 2006 году россиянка стала победительницей US Open вместе с Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open в паре со Светланой Кузнецовой.

источник: US Open
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