Осака - о финале US Open: Это был тяжелый, но вдохновляющий матч

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после победы над Викторией Азаренко в финале открытого чемпионата США.

«Это был тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была моложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше, чем за час, поэтому мне пришлось изменить неправильный подход», - цитирует спортсменку The Guardian.

Напомним, в решающем матче US Open Осака обыграла Азаренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

22-летняя японка во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США. В 2018 году Наоми обыграла в финале американку Серену Уильямс (6:2, 6:4). Также в активе Осаки победа на Открытом чемпионате Австралии в 2019-м.