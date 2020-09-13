Виктория Азаренко: Дорога до финала US Open была долгой, но это было весело

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась эмоциями после поражения от японки Наоми Осаки в финале US Open.

»Это были невероятные две недели для Осаки. Надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах. Дорога до финала была долгой, но это было весело», - цитирует спортсменку The Guardian.

Напомним, в решающем матче US Open Осака обыграла Азаренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

22-летняя японка во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США. В 2018 году Наоми обыграла в финале американку Серену Уильямс (6:2, 6:4). Также в активе Осаки победа на Открытом чемпионате Австралии в 2019-м.

31-летняя Азаренко в трех своих финала US Open потерпела три поражения. В 2012 и 2013 годах Виктория уступила Серене Уильямс. Спортсменка из Белоруссии является двукратной победительницей Australian Open (2012, 2013).