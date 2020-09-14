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14 сентября 06:14
автор: Юрий Нечаев

Тим в пяти сетах обыграл Зверева и стал победителем US Open

Решающий матч продолжался 4 часа 5 минут.

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США.

В финале турнира третья ракетка мира в пяти партиях переиграл Александра Зверева из Германии со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

У Тима восемь подач на вылет и столько же двойных ошибок, а также семь реализованных брейк-пойнтов из 13.

Зверев выполнил 15 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и выиграл восемь брейков из 18.

Для Тима эта победа стала первой в карьере на турнирах серии «Большого шлема». В 2018 и 2019 годах он доходил до финалов Roland Garros, а в 2020 году играл в решающем матче Australian Open. Также в его активе 17 побед на турнирах АТР.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал

Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия) — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

источник: «Советский спорт»
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