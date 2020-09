Тим - о финале US Open: В таком матче не должно быть одного победителя

Победитель US Open Доминик Тим считает, что его соперник по финалу Александр Зверев также заслуживал выиграть трофей.

«Моя карьера всегда была похожа на сегодняшний матч - много взлетов и падений. Я очень рад тому, как все сложилось. В таком матче действительно не должно быть одного победителя, и я уверен, что Александр Зверев также скоро поднимет этот трофей. Спасибо за то, что ты отличный соперник и настоящий друг», - написал австриец в твиттере.

It had to be ~* this - my career was always ~* the match today - many ups and downs and I love the way it turned out. pic.twitter.com/ksFDgIfws8