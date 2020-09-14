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14 сентября 08:43
автор: Юрий Нечаев

Победительница US Open Осака поднялась на третье место в рейтинге WTA

В воскресенье завершился Открытый чемпионат США.

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

На первых двух позициях изменений не произошло: лидирует австралийка Эшли Барти, следом за ней расположилась Симона Халеп из Румынии.

С девятого на третье место поднялась Наоми Осака, ставшая победительницей US Open. Соперница японки по финалу Виктория Азаренко из Белоруссии совершила скачок с 27-й на 14-ю позицию.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, опустившаяся с 29-й на 31-ю строчку.

Рейтинг WTA от 14 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356

3 (9). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

5 (4). София Кенин (США) — 4700

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

9 (8). Серена Уильямс (США) — 4080

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010…

31 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…

38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388…

65 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984…

74 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 905…

91 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 759…

94 (102). Варвара Грачева (Россия) — 746.

источник: WTA
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