Победительница US Open Осака поднялась на третье место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

На первых двух позициях изменений не произошло: лидирует австралийка Эшли Барти, следом за ней расположилась Симона Халеп из Румынии.

С девятого на третье место поднялась Наоми Осака, ставшая победительницей US Open. Соперница японки по финалу Виктория Азаренко из Белоруссии совершила скачок с 27-й на 14-ю позицию.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, опустившаяся с 29-й на 31-ю строчку.

Рейтинг WTA от 14 сентября