Победительница US Open Осака поднялась на третье место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.
На первых двух позициях изменений не произошло: лидирует австралийка Эшли Барти, следом за ней расположилась Симона Халеп из Румынии.
С девятого на третье место поднялась Наоми Осака, ставшая победительницей US Open. Соперница японки по финалу Виктория Азаренко из Белоруссии совершила скачок с 27-й на 14-ю позицию.
Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, опустившаяся с 29-й на 31-ю строчку.
Рейтинг WTA от 14 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356
3 (9). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
5 (4). София Кенин (США) — 4700
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
9 (8). Серена Уильямс (США) — 4080
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010…
31 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388…
65 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984…
74 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 905…
91 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 759…
94 (102). Варвара Грачева (Россия) — 746.