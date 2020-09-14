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14 сентября 10:37
автор: Юрий Нечаев

Александр Зверев: Верю, что еще стану победителем турнира «Большого шлема»

В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США.

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после поражения от Доминика Тима в финале US Open.

«Конечно, выиграть два сета, а потом проиграть в финале турнира «Большого шлема» непросто. Игра перевернулась в третьем сете, когда Тим сделал первый брейк. Он начал играть значительно лучше, а я — гораздо хуже.

Я был очень близок к чемпионству. Мне не хватило нескольких геймов, может, даже несколько очков.

Мне всего 23 года. Не думаю, что это мой последний шанс. Верю, что еще стану победителем турнира «Большого шлема», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.

Напомним, в решающем матче турнира, который продлился более четырех часов, Тим обыграл Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

Для австрийца эта победа стала первой в карьере на турнирах серии «Большого шлема».

Зверев занимает седьмое место в рейтинге АТР. Он впервые вышел в финал турнира «Большого шлема».

источник: US Open
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