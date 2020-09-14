ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 сентября 13:36
автор: Юрий Нечаев

Александрова проиграла Рыбакиной в первом круге турнира в Риме

Россиянка занимает 31-е место в рейтинге WTA.

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Риме уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Матч продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Мария Боузкова (Чехия) — Айла Томлянович (Хорватия).

Напомним, в обновленном сегодня рейтинге WTA Александрова опустилась с 29-го на 31-е место, но при этом остается лучшей среди россиянок.

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:0, 6:4.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Динамо» проиграл «Рубину» в домашнем матче РПЛТикнизян подписал новый контракт с ЦСКА«Ювентус» не ведет переговоры с Оливье ЖируБлохин: «Я в шоке. Это плевок мне лично в душу»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Александрова проиграла Рыбакиной в первом круге турнира в Риме
Россиянка занимает 31-е место в рейтинге WTA.
14.09.2020 13:36
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Россиянин Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Турнир пройдет в Лондоне.
14.09.2020 13:28
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Александр Зверев: Верю, что еще стану победителем турнира «Большого шлема»
В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США.
14.09.2020 10:37
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге АТР, Медведев остался на пятом
В воскресенье завершился Открытый чемпионат США.
14.09.2020 09:02
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Победительница US Open Осака поднялась на третье место в рейтинге WTA
В воскресенье завершился Открытый чемпионат США.
14.09.2020 08:43
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Тим - о финале US Open: В таком матче не должно быть одного победителя
В Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США.
14.09.2020 06:59
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Тим в пяти сетах обыграл Зверева и стал победителем US Open
Решающий матч продолжался 4 часа 5 минут.
14.09.2020 06:14
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Виктория Азаренко: Дорога до финала US Open была долгой, но это было весело
В Нью-Йорке завершается Открытый чемпионат США.
13.09.2020 07:05
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Осака - о финале US Open: Это был тяжелый, но вдохновляющий матч
Матч продолжался 1 час и 53 минуты.
13.09.2020 06:38
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Осака во второй раз выиграла US Open, победив в финале Азаренко
Ранее Наоми становилась лучшей на Открытом чемпионате США в 2018 году.
13.09.2020 01:14
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика