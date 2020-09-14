Александрова проиграла Рыбакиной в первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Риме уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Матч продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница пары Мария Боузкова (Чехия) — Айла Томлянович (Хорватия).

Напомним, в обновленном сегодня рейтинге WTA Александрова опустилась с 29-го на 31-е место, но при этом остается лучшей среди россиянок.

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг