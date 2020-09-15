Кузнецова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв американку Перу

В первом круге турнира WTA категории «Мастерс» россиянка Светлана Кузнецова обыграла в трех сетах американку Бернарду Перу – 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.

Занимающая 38-е место в рейтинге WTA Кузнецова сделала один эйс, совершила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16.

Пера дважды подала на вылет, сделала десять двойных ошибок и выиграла семь геймов на подаче соперницы при 13 возможностях. Бернарда в данный момент находится на 60-м месте в мировом рейтинге.

Во втором круге Кузнецова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее обыграла француженку Каролин Гарсию – 6:3, 7:6 (7:1).