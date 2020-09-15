Касаткина обыграла Звонареву в первом круге турнира WTA в Риме

В первом круге турнира WTA категории «Мастерс» на грунтовых кортах в Риме встретились две российские теннисистки Дарья Касаткина и Вера Звонарева, занимающие соответственно 74-е и 181-е место в мировом рейтинге.

Победу в двух сетах одержала Касаткина – 6:2, 6:2.

Дарья сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Звонарева лишь один раз подала на вылет, сделала три двойные ошибки и взяла один гейм на подаче соперницы при одной такой возможности.

Во втором круге Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая обыграла немку Анжелику Кербер (6:2, 6:1). Матч состоится завтра 16 сентября.