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15 сентября 20:53
автор: Виктор Шарафудинов

Касаткина обыграла Звонареву в первом круге турнира WTA в Риме

Матч продлился 1 час и 22 минуты.

В первом круге турнира WTA категории «Мастерс» на грунтовых кортах в Риме встретились две российские теннисистки Дарья Касаткина и Вера Звонарева, занимающие соответственно 74-е и 181-е место в мировом рейтинге.

Победу в двух сетах одержала Касаткина – 6:2, 6:2.

Дарья сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Звонарева лишь один раз подала на вылет, сделала три двойные ошибки и взяла один гейм на подаче соперницы при одной такой возможности.

Во втором круге Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая обыграла немку Анжелику Кербер (6:2, 6:1). Матч состоится завтра 16 сентября.

источник: «Советский спорт»
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