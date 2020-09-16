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16 сентября 15:25
автор: Виктор Шарафудинов

Джокович стартовал на турнире в Риме с победы над Карузо и вышел в третий круг

В нынешнем году серб не проиграл ни одного матча, но был дисквалифицирован на US Open за то, что попал мячом в судью.

Во втором круге турнира ATP в Риме категории «Мастерс» первая ракетка мира Новак Джокович обыграл итальянца Сальваторе Карузо, который занимает 87-е место в рейтинге ATP. Итоговый счет – 6:3, 6:2.

Матч на грунтовом корте «Форо Италико» продлился 1 час и 23 минуты.

Джокович сделал четыре эйса, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Карузо три раза подал на вылет и сделал две двойные ошибки. При этом у итальянца не было ни одной возможности взять гейм на подаче соперника.

В третьем круге (1/8 финала) Джокович сыграет с победителем сегодняшнего матча Марко Чеккинато (Италия) и Филипа Краиновича (Сербия).

источник: «Советский спорт»
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