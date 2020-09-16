Джокович стартовал на турнире в Риме с победы над Карузо и вышел в третий круг

Во втором круге турнира ATP в Риме категории «Мастерс» первая ракетка мира Новак Джокович обыграл итальянца Сальваторе Карузо, который занимает 87-е место в рейтинге ATP. Итоговый счет – 6:3, 6:2.

Матч на грунтовом корте «Форо Италико» продлился 1 час и 23 минуты.

Джокович сделал четыре эйса, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Карузо три раза подал на вылет и сделал две двойные ошибки. При этом у итальянца не было ни одной возможности взять гейм на подаче соперника.

В третьем круге (1/8 финала) Джокович сыграет с победителем сегодняшнего матча Марко Чеккинато (Италия) и Филипа Краиновича (Сербия).