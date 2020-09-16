ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 сентября 17:59
автор: Виктор Шарафудинов

Азаренко обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Риме

Матч продлился 2 часа и 1 минуту.

В первом круге турнира WTA категории «Мастерс» в Риме белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Винус Уильямс со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Азаренко после выхода в финал US Open поднялась на 14-е место в рейтинге WTA. 40-летняя Уильямс в данный момент находится на 70-й строчке.

Статистика эйсов 3-2 в пользу Азаренко. Обе спортсменки допустили по пять двойных ошибок. Виктория реализовала пять брейк-пойнтов из 14, а Винус – четыре из семи.

Во втором круге Азаренко завтра 17 сентября сыграет с американкой Софьей Кенин.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новак Джокович: «Я никогда не забуду дисквалификацию с US Open»Стала известна стоимость нового Rio от KIA Motors для РоссииАлексей Мишин о контрольных прокатах: «Говорить о каких-то успехах пока рано»Хореограф группы Тутберидзе высказался о возвращении МедведевойГагарина в микробикини похвасталась изящными бедрамиКомментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Азаренко обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Риме
Матч продлился 2 часа и 1 минуту.
16.09.2020 17:59
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Пейдж наилегчайшая. Сексуальная красавица из мира UFC
Азаренко обыграла Винус Уильямс во втором круге турнира в Риме
Матч продлился 2 часа и 1 минуту.
16.09.2020 17:59
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Блинкова пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Риме
Россиянка занимает 65-е место в мировом рейтинге.
16.09.2020 17:15
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Халеп обыграла Паолини и вышла в третий круг турнира WTA в Риме
Вторая ракетка мира пропустила US Open.
16.09.2020 15:37
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Джокович стартовал на турнире в Риме с победы над Карузо и вышел в третий круг
В нынешнем году серб не проиграл ни одного матча, но был дисквалифицирован на US Open за то, что попал мячом в судью.
16.09.2020 15:25
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший тренер Тима подал на теннисиста в суд
13 сентября 27-летний австриец впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», обыграв Александра Зверева в финале US Open.
16.09.2020 11:34
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Касаткина обыграла Звонареву в первом круге турнира WTA в Риме
Матч продлился 1 час и 22 минуты.
15.09.2020 20:53
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Кузнецова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв американку Перу
Матч продлился 2 часа и 15 минут.
15.09.2020 20:16
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Рублев обыграл Баниса и вышел во второй круг турнира в Риме
Рублев обыграл Баниса и вышел во второй круг турнира в Риме
Матч продлился 1 час и 38 минут.
15.09.2020 14:11
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова победила швейцарку Джил Тайхман в матче первого раунда турнира в Риме.
14.09.2020 19:05
Теннис
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика