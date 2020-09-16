Азаренко обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Риме

В первом круге турнира WTA категории «Мастерс» в Риме белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Винус Уильямс со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Азаренко после выхода в финал US Open поднялась на 14-е место в рейтинге WTA. 40-летняя Уильямс в данный момент находится на 70-й строчке.

Статистика эйсов 3-2 в пользу Азаренко. Обе спортсменки допустили по пять двойных ошибок. Виктория реализовала пять брейк-пойнтов из 14, а Винус – четыре из семи.

Во втором круге Азаренко завтра 17 сентября сыграет с американкой Софьей Кенин.