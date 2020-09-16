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16 сентября 19:24
автор: Владислав Корегин

Ястремская в трех сетах победила американку Анисимову во втором круге турнира в Риме

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира WTA категории «Мастерс» в Риме, одержав победу над представительницей США Амандой Анисимовой – 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Матч продлился 2 часа 15 минут. Статистика эйсов – 6-2 в пользу Ястремской. Также украинка совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У ее соперницы четыре двойных и пять реализованных брейков из 10.

В следующем круге Ястремская сыграет с первой сеянной на турнире – Симоной Халеп (Румыния).

источник: «Советский спорт»
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