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16 сентября 19:51
автор: Владислав Корегин

Рыбакина вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Боузкову из Чехии

Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах победила чешку Марию Боузкову во втором круге турнира WTA категории «Мастерс» в Риме со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

Рыбакина, сеяная на турнире под десятым номером, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной и четыре реализованных брейка из шести.

В следующем круге представительница Казахстана может встретиться либо со своей соотечественницей Юлией Путинцевой, либо с Петрой Мартич из Хорватии.

источник: «Советский спорт»
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