Рыбакина вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Боузкову из Чехии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах победила чешку Марию Боузкову во втором круге турнира WTA категории «Мастерс» в Риме со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

Рыбакина, сеяная на турнире под десятым номером, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной и четыре реализованных брейка из шести.

В следующем круге представительница Казахстана может встретиться либо со своей соотечественницей Юлией Путинцевой, либо с Петрой Мартич из Хорватии.