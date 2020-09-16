Павлюченкова уступила Свитолиной во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Украины Элине Свитолиной в матче второго тура турнира WTA категории Мастерс в Риме со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Статистика эйсов – 4-1 в пользу Свитолиной, сеяной на турнире под четвертым номером. При этом она совершила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Павлюченковой две двойных и тре реализованных брейка из десяти.
В следующем круге украинка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) – Анетт Контавейт (Эстония)
источник: «Советский спорт»