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19 сентября 20:37
автор: Виктор Шарафудинов

Свитолина уступила Вондроушовой в четвертьфинале турнира WTA в Риме

Матч продлился 1 час и 21 минуту.

В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Риме чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла украинку Элину Свитолину в двух сетах – 6:3, 6:0.

В матче не было ни одного эйса. Занимающая 19-е место в рейтинге WTA Вондроушова допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Шестая ракетка мира Свитолина сделала одну двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы при девяти брейк-пойнтах.

В полуфинале Вондроушова сыграет с победителем матча Элизы Мертенс (Бельгия) и Каролины Плишковой (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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Свитолина уступила Вондроушовой в четвертьфинале турнира WTA в Риме
Матч продлился 1 час и 21 минуту.
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