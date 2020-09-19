Свитолина уступила Вондроушовой в четвертьфинале турнира WTA в Риме

В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Риме чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла украинку Элину Свитолину в двух сетах – 6:3, 6:0.

В матче не было ни одного эйса. Занимающая 19-е место в рейтинге WTA Вондроушова допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Шестая ракетка мира Свитолина сделала одну двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы при девяти брейк-пойнтах.

В полуфинале Вондроушова сыграет с победителем матча Элизы Мертенс (Бельгия) и Каролины Плишковой (Чехия).