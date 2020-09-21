Халеп выиграла турнир в Риме, Плишкова снялась по ходу финала

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира WTA в Риме.

Соперницей румынки по финалу была Каролина Плишкова из Чехии. Халеп выиграла первый сет со счетом 6:0. При счете 2:1 в пользу румынской спортсменки во второй партии Плишкова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Халеп выиграла 21-й турнир WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции - 2018 и Уимблдона-2019.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:0, 2:1 отказ