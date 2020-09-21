Халеп выиграла турнир в Риме, Плишкова снялась по ходу финала

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира WTA в Риме.
Соперницей румынки по финалу была Каролина Плишкова из Чехии. Халеп выиграла первый сет со счетом 6:0. При счете 2:1 в пользу румынской спортсменки во второй партии Плишкова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
Халеп выиграла 21-й турнир WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции - 2018 и Уимблдона-2019.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:0, 2:1 отказ