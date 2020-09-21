Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге.
В матче первого раунда россиянка за 59 минут обыграла Миртий Жорж из Франции со счетом 6:1, 6:2.
Блинкова выполнила один эйс при четырех двойных ошибках и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. У ее соперницы одна подача на вылет, семь двойных ошибок и два выигранных брейка из семи.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Анна Блинкова (Россия) – Миртий Жорж (Франция) – 6:1, 6:2