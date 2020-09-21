Рублев обыграл Сандгрена и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тенниса Сандгрена в первом круге турнира в Гамбурге.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со четом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

Рублев выполнил шесть эйсов, избежав при этом двойных ошибок, и реализовал три брейка из восьми. Сандгрен также обошелся без двойных ошибок, четыре раза подав на вылет. У американца не было ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Рублев сыграет с американцем Томми Полом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1-й круг