Рублев обыграл Сандгрена и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тенниса Сандгрена в первом круге турнира в Гамбурге.
Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со четом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.
Рублев выполнил шесть эйсов, избежав при этом двойных ошибок, и реализовал три брейка из восьми. Сандгрен также обошелся без двойных ошибок, четыре раза подав на вылет. У американца не было ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Рублев сыграет с американцем Томми Полом.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг