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21 сентября 20:21
автор: Владислав Корегин

Джокович стал победителем «Мастерса» в Риме

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв в финале представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах – 7:5, 6:3.

Джокович, сеяный на турнире под первым номером, сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. У его соперника один эйс, три двойных и три реализованных брейка из шести.

Отметим, что для 33-летнего серба данный титул стал 81-м в карьере.

Рим (Италия)
Турнир серии «Мастерс» Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 7:5, 6:3

источник: «Советский спорт»
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