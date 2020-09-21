Джокович стал победителем «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв в финале представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах – 7:5, 6:3.

Джокович, сеяный на турнире под первым номером, сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. У его соперника один эйс, три двойных и три реализованных брейка из шести.

Отметим, что для 33-летнего серба данный титул стал 81-м в карьере.

Рим (Италия)

Турнир серии «Мастерс» Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 7:5, 6:3



