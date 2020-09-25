Украинка Свитолина пробилась в финал турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира WTA в Страсбурге.

В матче 1/2 финала Свитолина обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. Матч продолжался 1 час и 56 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинской спортсменки.

В финале Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:2, 4:6, 6:4.