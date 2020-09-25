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25 сентября 20:11
автор: Юрий Нечаев

Украинка Свитолина пробилась в финал турнира в Страсбурге

Спортсменка занимает пятое место в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира WTA в Страсбурге.

В матче 1/2 финала Свитолина обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. Матч продолжался 1 час и 56 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинской спортсменки.

В финале Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:2, 4:6, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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