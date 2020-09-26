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26 сентября 19:22
автор: Виктор Шарафудинов

В финале турнира в Гамбурге Рублев сыграет с Циципасом

Грек обыграл в полуфинале чилийца Гарина.

В 1/2 финала турнира ATP в Гамбурге чилийский теннисист Кристиан Гарин в трех сетах проиграл шестой ракетке мира греку Стефанос Циципасу – 5:7, 6:3, 4:6.

Завтра 27 сентября Циципас встретится с финале с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 6:2).

Встреча Гарин – Циципас продлилась 2 часа и 15 минут. Чилиец, занимающий 22-е место в мировом рейтинге, сделал три эйса при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах из шести.

Циципас 12 раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и взял три гейма на подаче соперника при четырех брейк-пойнтах.

источник: «Советский спорт»
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