Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Мэддисон Инглис из Австралии в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:3, 6:3.

За матч, который продолжался 1 час 25 минут, россиянка ни разу не подала на вылет, допустив, при этом, четыре двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Инглис также не выполнила ни одного эйса при трех двойных ошибках и выиграла три брейка из 10.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и австралийкой Астрой Шармой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг