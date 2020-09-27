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27 сентября 13:51
автор: Юрий Нечаев

Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка занимает 31-е место в мировом рейтинге.

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Мэддисон Инглис из Австралии в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:3, 6:3.

За матч, который продолжался 1 час 25 минут, россиянка ни разу не подала на вылет, допустив, при этом, четыре двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Инглис также не выполнила ни одного эйса при трех двойных ошибках и выиграла три брейка из 10.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и австралийкой Астрой Шармой.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) - Мэддисон Инглис (Австралии) - 6:3, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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