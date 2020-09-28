Рублев стал 12-й ракеткой мира

Россиянин Андрей Рублев занял 12-е место в обновленном рейтинге АТР. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев. Он сохарнил за собой пятую позицию. Еще один спортсмен из РФ – Карен Хачанов расположился на 16-й строчке.
Рейтинг АТР
Версия от 28 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5385
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3030
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2665
…
12 (14). Андрей Рублёв (Россия) – 2614...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200