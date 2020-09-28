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28 сентября 08:39
автор: Артур Гичунцев

Рублев стал 12-й ракеткой мира

22-летний москвич улучшил свою позицию благодаря победе на турнире в Гамбурге (Германия).

Россиянин Андрей Рублев занял 12-е место в обновленном рейтинге АТР. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев. Он сохарнил за собой пятую позицию. Еще один спортсмен из РФ – Карен Хачанов расположился на 16-й строчке.

Рейтинг АТР

Версия от 28 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5385

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3030

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2665

12 (14). Андрей Рублёв (Россия) – 2614...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200

источник: «Советский спорт»
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