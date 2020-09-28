Рублев стал 12-й ракеткой мира

Россиянин Андрей Рублев занял 12-е место в обновленном рейтинге АТР. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев. Он сохарнил за собой пятую позицию. Еще один спортсмен из РФ – Карен Хачанов расположился на 16-й строчке.

Рейтинг АТР

Версия от 28 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260