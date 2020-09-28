Александрова сохранила на 31-е место в рейтинге WTA

Уроженка Челябинска Екатерина Александрова сохранила 31-ю позицию в рейтинге WTA. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ее соотечественница – Светлана Кузнецова заняла 33-е место, а еще одна спортсменка из РФ – Анастасия Павлюченкова расположилась на 38-й строчке.
Добавим, что россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова заняли 42-е и 58-е место соответственно. Лидером списка является австралийка Эшли Барти.
Рейтинг WTA
Версия от 28 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255;
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4960;
6 (6). София Кенин (США) – 4700;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555;
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335;
9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080;
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010…
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1570…
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388…
58 (59). Анна Блинкова (Россия) – 1114…
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 935…
89 (89). Варвара Грачева (Россия) – 778…
92 (92). Анастасия Потапова (Россия) – 759.