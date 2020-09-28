Александрова сохранила на 31-е место в рейтинге WTA

Уроженка Челябинска Екатерина Александрова сохранила 31-ю позицию в рейтинге WTA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ее соотечественница – Светлана Кузнецова заняла 33-е место, а еще одна спортсменка из РФ – Анастасия Павлюченкова расположилась на 38-й строчке.

Добавим, что россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова заняли 42-е и 58-е место соответственно. Лидером списка является австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA

Версия от 28 сентября