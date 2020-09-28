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28 сентября 09:54
автор: Артур Гичунцев

Александрова сохранила на 31-е место в рейтинге WTA

Это лучший результат среди российских теннисисток.

Уроженка Челябинска Екатерина Александрова сохранила 31-ю позицию в рейтинге WTA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ее соотечественница – Светлана Кузнецова заняла 33-е место, а еще одна спортсменка из РФ – Анастасия Павлюченкова расположилась на 38-й строчке.

Добавим, что россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова заняли 42-е и 58-е место соответственно. Лидером списка является австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA

Версия от 28 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255;

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4960;

6 (6). София Кенин (США) – 4700;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335;

9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080;

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

33 (33). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1570…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388…

58 (59). Анна Блинкова (Россия) – 1114…

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 935…

89 (89). Варвара Грачева (Россия) – 778…

92 (92). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

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