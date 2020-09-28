Фоньини проиграл Кукушкину и не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Встреча продлилась 2 часа 56 минут. Статистика эйсов – 6:4 в пользу Фоньини, сеяного на турнире под 14-м номером. При этом итальянец совершил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. У победителя ни одной совершенной ошибки при подачах и семь реализованных брейков из 12.

В следующем круге Кукушкин сыграет с испанцем Педро Мартинесом Портеро, обыгравшем представителя Австралии Александара Вукича – 7:5, 6:4, 6:0.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия, 14) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 5:7, 6:3, 6:7 (1:7), 0:6.