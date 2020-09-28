Надаль вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В своем первом матче на турнире Рафа обыграл Егора Герасимова из Белоруссии со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 2 минуты.

В следующем раунде Надаль встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Напомним, испанец является действующим победителем «Ролан Гаррос». Всего в своей карьере он выигрывал Открытый чемпионат Франции 12 раз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг