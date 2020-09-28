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28 сентября 20:57
автор: Юрий Нечаев

Надаль вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Испанец занимает второе место в рейтинге АТР.

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В своем первом матче на турнире Рафа обыграл Егора Герасимова из Белоруссии со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 2 минуты.

В следующем раунде Надаль встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Напомним, испанец является действующим победителем «Ролан Гаррос». Всего в своей карьере он выигрывал Открытый чемпионат Франции 12 раз.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4, 6:2
Лоренцо Сонего (Италия) — Эмилио Гомес (Эквадор, Q) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (4:7), 6:3
Иржи Веселы (Чехия) — Лайам Броади (Великобритания, Q) — 6:2, 5:7, 6:3, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия, 28) — Юити Сугита (Япония) — 6:1, 6:3, 6:1
Маккензи Макдональд (США) — Стивен Диес (Канада, Q) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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