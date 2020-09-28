Павлюченкова - после победы над Кузнецовой: Всегда сложнее играть против соотечественницы

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой в первом круге «Ролан Гаррос».

«Психологически всегда сложнее играть против соотечественницы, к тому же мы со Светой дружим. Кузнецова — опытная теннисистка и вообще всегда хороша на грунте. В первом и третьем сетах я сыграла так, как должна. В первом гейме второго сета чуть заторопилась, отдала преимущество Свете. Но рада, что потом взяла игру под свой контроль и довела матч до победы. Постараюсь еще прибавить к следующему кругу», - сказала теннисистка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Павлюченкова обыграла Кузнецову со счетом 6:1, 2:6, 6:1 и вышла во второй круг соревнований, где сыграет с Катериной Синяковой из Чехии.