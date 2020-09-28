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28 сентября 22:48
автор: Юрий Нечаев

Монфис проиграл Бублику и покидает «Ролан Гаррос»

В Париже завершились очередные матчи первого круга Открытого чемпионата Франции.

Француз Гаэль Монфис, занимающий девятое место в рейтинге АТР, проиграл Александру Бублику из Казахстана (49-я позиция в мировом рейтинге).

Матч продолжался 2 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 в пользу Бублика.

Следующим соперником Александра станет итальянец Лоренци Сонего.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Гаэль Монфис (Франция, 8) — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3
Лоренцо Джустино (Италия, Q) — Корантен Муте (Франция) — 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:3, 6:0
Альяж Бедене (Словения) — Артур Риндеркнех (Франция, WC) — 6:2, 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 30) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

источник: «Советский спорт»
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