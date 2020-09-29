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29 сентября 11:33
автор: Владислав Корегин

Мартон Фучович: Победа над Медведевым на «Ролан Гаррос» – одна из самых больших в моей карьере

Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге Открытого чемпионата Франции.

– Это одна из моих самых больших побед. Я впервые обыграл игрока из топ-10, особенно на турнире «Большого шлема». Мне действительно хотелось показать, что я очень хороший игрок, и готов в будущем попасть в десятку лучших, – цитирует Фучовича официальный сайт турнира.

Напомним, что 28-летний теннисист, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, победил Медведева в четырех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1. В следующем круге венгр сыграет против Альберта Рамоса из Испании.

источник: «Ролан Гаррос»
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Мартон Фучович: Победа над Медведевым на «Ролан Гаррос» – одна из самых больших в моей карьере
Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге Открытого чемпионата Франции.
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