Мартон Фучович: Победа над Медведевым на «Ролан Гаррос» – одна из самых больших в моей карьере

– Это одна из моих самых больших побед. Я впервые обыграл игрока из топ-10, особенно на турнире «Большого шлема». Мне действительно хотелось показать, что я очень хороший игрок, и готов в будущем попасть в десятку лучших, – цитирует Фучовича официальный сайт турнира.

Напомним, что 28-летний теннисист, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, победил Медведева в четырех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1. В следующем круге венгр сыграет против Альберта Рамоса из Испании.