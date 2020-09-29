Циципас с трудом вышел во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 в матче против Мунара

В первом круге Открытого чемпионата Франции шестая ракетка мира грек Стефанов Циципас обыграл испанца Хауме Мунара, занимающего 109-е место в мировом рейтинге.

После двух сетов Мунар выигрывал 2:0, но в итоге победил Циципас – 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Испанец сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

У грека шесть эйсов и шесть двойных ошибок при шести выигранных брейк-пойнтах из 14.

Во втором круге Циципас сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом, который обыграл швейцарца Генри Лаасконена (6:1, 2:6, 6:4, 6:2).