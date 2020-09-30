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30 сентября 08:43
автор: Юрий Нечаев

Андрей Рублев: В матче с Куэрри я чувствовал себя очень скованно

Россиянин продолжает выступление на Открытом чемпионате Франции.

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над американцем Сэмом Куэрри в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я чувствовал себя очень скованно. Не мог даже шагнуть, просто бил по мячу. Был напряжен, как не знаю кто. Со мной такое случается редко. В любом случае, счастлив, что у меня есть еще один шанс, еще одна возможность показать другую игру», — приводит слова спортсмена журналист Тумайни Карайол в твиттере.

Напомним, вчера Рублев обыграл Куэрри со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. Во втором круге россиянин сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который одержал победу над французом Гаролом Майо – 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.

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Андрей Рублев: В матче с Куэрри я чувствовал себя очень скованно
Россиянин продолжает выступление на Открытом чемпионате Франции.
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